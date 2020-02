CAA पर बात कर रहे यात्री को ऊबर ड्राइवर ने पहुंचाया पुलिस स्टेशन तो बॉलीवुड एक्टर का यूं आया रिएक्शन

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर एक कवि-कार्यकर्ता फोन पर बात कर रहा था, उसकी बात को सुनकर कैब चालक ने उसे थाने पहुंचा दिया. इस बात की जानकारी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमंस एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन ने ट्वीट कर दी. यह खबर कवि-कार्यकर्ता बप्पादित्य सरकार की है, जिन्होंने जुहू से कुर्ला तक के लिए उबर कैब बुक कराई थी. मुंबई में हुए इस मामले पर बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) ने भी ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने कैब ड्राइवर के कदम पर कमेंट करते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए.

This shouldn't happen anywhere in a democracy but Seriously?? In Mumbai ???



Mumbai Uber Driver Takes Passenger To Cops Overhearing CAA Protest Chat https://t.co/6uXFDr8g1V