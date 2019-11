दर्शकों को फिर गुदगुदाएगी अजय देवगन और रोहित शेट्टी की जोड़ी, Golmaal 5 की तैयारी में जुटे कलाकार

रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) और अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) 'गोलमाल' (Golmaal) सीरीज में एक और अध्याय जोड़ने जा रहे हैं. दोनों इस फ्रेंचाइजी की पांचवी फिल्म बनाने की तैयारी में जुट गए हैं. उन्होंने फिल्म बनाने की पुष्टि करने के साथ ही फिल्म का शीर्षक भी बताया, जो 'गोलमाल फाइव' (Golmaal 5) है. इस बारे में अजय देवगन ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है. साथ ही रोहित शेट्टी के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है. अजय देवगन के इस ट्वीट पर फैन्स के रिएक्शन भी आने लगे हैं.

A film franchise which is not only the longest running one in hindi cinema but also happens to be one of my favourites! Prepare yourself for yet another laugh riot with #GolmaalFive. #RohitShetty@Shibasishsarkar@RelianceEnt@RSPicturezpic.twitter.com/IDvpNb8K6E