अक्षय कुमार फिल्म 'लक्ष्मी बम' में कुछ इस तरह आएंगे नजर, शेयर करते ही Photo वायरल

बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इस बार अनोखे अंदाज में नजर आने वाले हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) साउथ की सुपरहिट हॉरर फिल्म 'कंचना' (Kanchana) का हिंदी रिमेक 'लक्ष्मी बम' में काम कर रहे हैं. अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से अपकमिंग फिल्म 'लक्ष्मी बम' (Lakshmi Bomb) का पोस्टर लांच किया है. पोस्टर में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का लुक बिल्कुल अलग लग रहा है. अक्षय आखों में काजल लगाते नजर आ रहें हैं. बता दें इस फिल्म की अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी है. अक्षय इस फिल्म में किन्नर भूत का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे.

Bringing you one bomb of a story,#LaxmmiBomb starring @Advani_Kiara & yours truly!Bursting in cinemas on 5th June,2020????

Fox Star Studios Presents

A Cape of Good Films Production in association with Shabinaa Entertainment & Tusshar Entertainment House

Directed by Raghava Lawrence pic.twitter.com/vlXyK4HkNE