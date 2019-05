अक्षय कुमार से जर्नलिस्ट ने वोट नहीं देने पर पूछा सवाल, हैरान कर देगा उनका जवाब- देखें Video

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) 29 अप्रैल को मुंबई में हुए चौथे चरण के मतदान के दौरान किसी पोलिंग बूथ पर नजर नहीं आए. अकसर देशभक्ति से लबरेज फिल्में बनाने वाले अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को वोटिंग नहीं करना सुर्खियों में रहा है और जैसे ही जर्नलिस्ट अक्षय कुमार से मिले उन्होंने उनसे वोटिंग न करने को लेकर सवाल दाग दिया. लेकिन अक्षय कुमार जर्नलिस्ट के इस सवाल से उखड़ गए है और उसके सवाल को लेकर उनका जबाव खूब वायरल हो रहा है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.

#AkshayKumar@akshaykumar ANGRY on Reporter for Asking Why he didn't VOTE in INDIA pic.twitter.com/JKDT4nv9H5