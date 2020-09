अक्षय कुमार ने बेयर ग्रिल्स से खोला राज, बोले- हर रोज गोमूत्र का सेवन करता हूं, क्योंकि...देखें Video

सुशांत सिंह राजपूत को याद कर 'केदारनाथ' डायरेक्टर ने शेयर किया Video, बोले- काश आप देख सकते कि...

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) से इस दौरान हुमा कुरैशी ने पूछा कि बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) ने उन्हें हाथी के गोबर से बनी चाय को पीने के लिए तरह से मनाया. इस पर अक्षय कुमार ने कहा: "मैं चिंतित नहीं था. मैं काफी ज्यादा रोमांचित था. मैं आयुर्वेदिक कारणों के चलते हर रोज गोमूत्र का सेवन करता हूं, तो मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं था." अक्षय की इस बात को लेकर बेयर ग्रिल्स ने कहा कि आप ही हैं जो गाय के मूत्र पीने को आसान चीज कह रहे हैं. बेयर ने यह भी कहा: "जब लोग फेमस हो जाते हैं, तो वे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कमजोर दिखने का डर होता हैं लेकिन अक्षय कुमार किसी भी चीज के लिए तैयार थे."

When a Western Adrenaline Adventurer meets an Eastern Action Junkie,dont expect fireworks coz Brotherhood is what we found.2 fitness enthusiasts enjoying a stroll through wilderness is what I call a perfect walk in the park. Here's a preview #IntoTheWildWithBearGrylls@BearGryllspic.twitter.com/eWXibJBqOc — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 7, 2020

'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' (Into The Wild With Bear Grylls) का हाल ही में प्रोमो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार (Akshay Kumar) धमाकेदार एंट्री करते दिखे थे. इसके बाद वह बेयर ग्रिल्स के साथ तेंदुओं और हाथी का सामना करते नजर आते थे. कहीं एक्टर पेड़ पर चढ़ते दिखाई देते हैं तो कहीं वह बैठकर बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ हाथी के मल से बनी चाय पीते हुए भी नजर आए थे. बता दें कि अक्षय ग्रिल्स के साथ कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एक दुस्साहसिक सफर पर गए थे, जहां 'इनटू द वाइल्ड विद बीयर ग्रिल्स' के एक एपिसोड की शूटिंग की गई, जिसे 11 सितंबर डिस्कवरी प्लस पर प्रसारित किया जाएगा.

बता दें कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और रजनीकांत भी 'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' (Into The Wild With Bear Grylls) का हिस्सा बने थे.