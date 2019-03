सलमान खान से अक्षय, रोहित, करण ने झपटी Eid 2020, Sooryavanshi पर फैन्स ने यूं निकाला गुस्सा

खास बातें ईद 2020 पर रिलीज होगी 'सूर्यवंशी' रोहित शेट्टी हैं 'सूर्यवंशी' के डायरेक्टर करण जौहर हैं फिल्म के प्रोड्यूसर

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) और प्रोड्यूसर करण जौहर (Karan Johar) के साथ मिलकर ईद 2020 (Eid 2020) अपने नाम कर ली है. अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी की फिल्म 'सूर्यवंशी (Sooryavanshi)' ईद 2020 पर रिलीज होगी. अक्षय कुमार (Akshau Kumar) लंबे बाद इस तरह हार्डकोर एक्शन फिल्म में नजर आएंगे. 'सिम्बा (Simmba)' और 'सिंघम (Singham)' बनाने वाले रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने उन्हें फिल्म में पुलिस अफसर का रोल दिया है. लेकिन सलमान खान अकसर ईद पर फिल्म रिलीज करते हैं, और ईद 2019 (Eid 2019) पर उनकी फिल्म 'भारत (Bharat)' रिलीज होगी, लेकिन ईद 2020 पर अब अक्षय का जलवा रहने वाला है. लेकिन सलमान खान (Salman Khan) के फैन्स को ये नागवारा गुजरा है और उन्होंने Twitter पर खूब गुस्सा निकाला है. वैसे भी ट्विटर पर #Sooryavanshi, #RohitShetty और #Eid2020 हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं.

We're not competing , Fighting ,Humari Wo Aukaat hi nahi hai To Fight with Salman ,We don't have right to Compete with the Magnitude Of SALMAN KHAN - @karanjohar#Sooryavanshi#Eid2020pic.twitter.com/Wtyr1Sg1Ga — Kяιѕн (@Salman_for_life) March 5, 2019

सलमान खान (Salman Khan) के फैन्स करण जौहर के पुराने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं. 'सूर्यवंशी (Sooryavanshi)' के प्रोड्यूसर करण जौहर (Karan Joar) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि हमारी औकात ही नहीं है कि हम सलमान खान की फिल्म से टक्कर ले सकें. करण जौहर ने यह बात उस समय कही थी जब उनकी फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' रिलीज हो रही थी, उसी समय सलमान खान की 'रेस-3' रिलीज होने जा रही थी.

'सूर्यवंशी (Sooryavanshi)' फिल्म में पुलिस अफसर का किरदार निभाने जा रहे अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पर सलमान खान (Salman Khan) के फैन जमकर निशाना साध रहे हैं. सलमान खान का एक फैन उनकी कैनेडियन नागरिकता और भारतीयता को लेकर सवाल उठा रहा है.

@karanjohar might have come to know that Salman-SLB film won't be ready by #Eid2020 (as SLB takes time for his film). That's why he's announced it for the date.

Yet as I said, if the film gets ready by the date, KJo apna film ko bahut leke bahut door bhage ga. — nand J. Singh (@beingdaringg) March 5, 2019

यही नहीं, इसे लेकर वीडियो भी पोस्ट किए जा रहे हैं. कई फैन्स तो यहां तक कह रहे हैं कि सलमान खान की संजय लीला भंसाली के साथ आने वाली क्रिसमस 2020 पर रिलीज हो सकती है और इसी दिन करण जौहर की 'तख्त'

रिलीज होनी है. इस तरह फैन्स ने अपनी तरफ से मुकाबला तय करना शुरू कर दिया है. यही नहीं, कुछ फैन्स तो सलमान खान को कह रहे हैं कि वे इस क्रिसमस पर 'दंबग 3' लेकर आएं क्योंकि करण जौहर इस दिन 'ब्रह्मास्त्र' रिलीज करने जा रहे हैं,

One thing is sure Karan johar is against three khan's and wants to finish them but three of them will surely show to Karan johar why they are king of Bollywood #Sooryavanshi#Eid2020 — Raj hindelkar (@bollywoodspy1) March 5, 2019

इस तरह सलमान खान के फैन्स के निशाने पर करण जौहर आ गए हैं. अब सलमान खान के फैन्स को इंतजार है कि भाईजान किस तरह रिप्लाई करते हैं, क्योंकि भाईजान तो बॉक्स ऑफिस के सुल्ताह जो ठहरे.

