Sooryavanshi First Look: अक्षय कुमार की 'सूर्यवंशी' का फर्स्ट लुक रिलीज, सलमान खान से छीनी 2020 की ईद Sooryavanshi First Look: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की आने वाली फिल्म 'सूर्यवंशी' का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. रोहित शेट्टी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और अक्षय कुमार ने सलमान खान (Salman Khan) से 2020 की ईद छीन ली है.