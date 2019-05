लग्जरी गाड़ी छोड़ लोकल ट्रेन में सफर कर रही हैं आलिया भट्ट की मम्मी, Video हुआ वायरल

खास बातें सोनी राजदान की भी आ रही है फिल्म 'योर्स ट्रूली' है फिल्म का नाम पहला सॉन्ग हो गया है रिलीज

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बॉलीवुड की सुपरस्टार बन चुकी हैं और हर फिल्म में कुछ नया रोल कर रही हैं. अब उनकी मम्मी सोनी राजदान (Soni Razdan) भी फिर से बॉलीवुड में एक्टिव हो गई हैं, और कई फिल्मों में काम कर रही हैं. सोनी राजदान की अगली फिल्म 'योर्स ट्रूली (Yours Truly)' है जिसका सॉन्ग 'तन्हा तन्हा जिंदगी' सॉन्ग रिलीज हो गया है. इस सॉन्ग में सोनी राजदान (Soni Razdan) लोकल ट्रेन में सफर करती नजर आ रही हैं, और उनका ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है. 'योर्स ट्रूली (Yours Truly)' को संजय नाग ने डायरेक्ट किया है.

'योर्स ट्रूली (Yours Truly)' रोमांटिक ड्रामा है और इसमें सोनी राजदान के साथ पंकज त्रिपाठी, अहाना कुमरा और महेश भट्ट भी नजर आएंगे. हालांकि महेश भट्ट फिल्म में स्पेशल अपियरेंस में हैं. सोनी राजदान की फिल्म एनी जैदी की किताब 'लव स्टोरीज' की एक कहानी पर आधारित है. फिल्म को 23वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (बीआईएफएफ) में भी दिखा जा चुका है. फिल्म की कहानी 57 वर्षीया सरकारी कर्मचारी मीठी कुमार की कहानी है. फिल्म बहुत ही अनोखी प्रेम कहानी है. इसमें पंकज त्रिपाठी भी काफी दिलचस्प किरदार में नजर आ रहे हैं.

62 वर्षीया सोनी राजदान ब्रिटिश एक्ट्रेस और डायरेक्टर हैं. सोनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1981 में '36 चौरंगी लेन' से की थी. सोनी राजदान 'मंडी', 'सारांश', 'खामोश', 'डैडी' और 'सड़क' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. सोनी राजदान की 2019 में 'नो फादर्स इन कश्मीर' फिल्म रिलीज हुई थी. यही नहीं, सोनी राजदान डायरेक्शन में भी हाथ आजमा चुकी हैं. सोनी राजदान टीवी सीरियल 'बुनियाद (1987)' और 'लव का है इंतजार (2017)' में भी नजर आ चुकी हैं.

