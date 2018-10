'यशराज फिल्म्स' की मोस्ट अवेटिंग फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तां' की रिलीज से पहले इसके कलाकार आमिर खान और अमिताभ बच्चन छोटे पर्दे पर एक साथ नजर आए जहां उन्होंने शानदार वक्त बिताया. आमिर ने गुरुवार को रिएलिटी टीवी गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) की शूटिंग पूरी की. इसके होस्ट अमिताभ बच्चन हैं. दोनों अभिनेताओं ने साथ में 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तां' का प्रचार किया. आमिर ने सोनी पर आने वाले शो के सेट पर अमिताभ के साथ ली गई एक सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा, "मैंने कितना शानदार दिन बिताया. बच्चन जी के साथ बिल्कुल अभी 'केबीसी' की शूटिंग खत्म की. बहुत मजा आया सर, दिल से क्षमा मांगता हूं. खुद को रोक नहीं पाया."

What an exciting day I have had! Just finished shooting for KBC with Mr.Bachchan. Had so much fun. Sir, sorry for all my requests! Couldnt control myself!@SrBachchanpic.twitter.com/6r3ebz3S9F