अमिताभ बच्चन को ना जाने किस बात पर आया गुस्सा, बोले- मिजाज में सख्ती...Photo हुई वायरल

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) यूं तो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र (Brahmastra)' की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन एक्टर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. उनके ट्वीट आते ही इंटरनेट पर छा जाते हैं. हाल ही में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Twitter) ने एक फोटो शेयर की है, इस फोटो में शहंशाह गुस्से में नजर आ रहे हैं. बिग बी की यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

उर्वशी रौतेला का होली पर जमकर ऊधम, पिचकारी से लोगों को जमकर भिगोया लेकिन खा नहीं पाईं जलेबी...देखें Video

T 3467 - How beautifully put by Ef aM .. मिज़ाज में थोड़ी सख़्ती ज़रूरी है जनाब ; लोग पीकर ख़ाली कर देते अगर समंदर खारा ना होता !! pic.twitter.com/830pgjmvoE



अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "मिजाज में थोड़ी सख्ती जरूरी है जनाब, लोग पीकर खाली कर देते अगर समंदर खारा ना होता." अमिताभ बच्चन की यह फोटो खूब वायरल हो रही है. अमिताभ बच्चन ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, "कभी कभार, हमारा इम्तिहान, हमारी कमज़ोरियों को दिखाने के लिए नहीं लिया जाता; वो लिया जाता है, हमारी ताकत को दिखाने के लिए." एक्टर का ये ट्वीट भी खूब वायरल हो रहा है.

शिल्पा शेट्टी ने लाल साड़ी में किया धमाकेदार नागिन डांस, 5 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया Video

T 3467 -

"Sometimes we are tested not to show our weakness, but to show our strength." ~ Ef kV



कभी कभार , हमारा इम्तिहान , हमारी कमज़ोरियों को दिखाने के लिए नहीं लिया जाता ; वो लिया जाता है , हमारी ताक़त को दिखाने के लिए ~ अब

????????