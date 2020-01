अमिताभ बच्चन पिता हरिवंश राय बच्चन की पुण्यतिथि पर हुए इमोशनल, लिखा ये पोस्ट- देखें Tweet

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने पिता और प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन (Harivansh Rai Bachchan) की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया. अमिताभ बच्चन ने शनिवार की रात को ट्विटर पर अपने पिता की एक तस्वीर साझा की और इसके साथ ही उन्होंने एक कविता भी लिखी. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अभी कुछ क्षण पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ था..बाबूजी..हाथ पकड़ा हुआ था उनका मैंने..निर्मल, कोमल, मुलायम..जिन्होंने एक प्रतिभावान लेखनी लिखी.."

T 3414 - ... a few moments ago he had breathed his last .. my Father .. had held his hand .. soft .. the hand that wrote genius ..

अभी कुछ क्षण पहले ही , उनका स्वर्ग वास हुआ था ; बाबूजी ; हाथ पकड़ा हुआ था उनका मैंने ; निर्मल , कोमल, मुलायम , ; एक प्रतिभा वान लेखनी pic.twitter.com/rbpB3qwzR7