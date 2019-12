विराट कोहली की तूफानी पारी पर आया अमिताभ बच्चन का जोरदार रिएक्शन, बोले-WI का चेहरा देख...

भारत और वेस्ट इंडिज (Ind Vs WI) का पहला टी-20 मैच काफी रोमांचक रहा. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) (नाबाद 94) की बेहतरीन तूफानी पारी के दम पर भारत ने यहां राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए पहले टी-20 मैच में विंडीज द्वारा रखे गए 208 रनों के विशाल लक्ष्य को भी आसानी से पूरा कर लिया और छह विकेट से जीत दर्ज की. भारत की इस जीत में कोहली के अलावा लोकेश राहुल (Lokesh Rahul) ने भी पूरा योगदान दिया. कोहली की इस दमदार पारी पर अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का रिएक्शन आया है. उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है.

Pati Patni Aur Woh Box Office Collection Day 1: कार्तिक आर्यन की फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, कमा डाले इतने करोड़

T 3570 -

यार कितनी बार बोला मई तेरे को .. की Virat को मत छेड़ , मत छेड़ , मत छेड़ ...

पन सुनताइच किधर है तुम ...

अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में !!!!

????

देख देख .. WI का चेहरा देख ; कितना मारा उसको , कितना मारा !!

( with due respects to Anthony bhai , of AAA ) pic.twitter.com/BypjyHdA86