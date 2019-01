अमिताभ बच्चन जब रणवीर सिंह से मिले तो हुआ कुछ ऐसा, बोले- 'बिजली की तरह एनर्जेटिक रणवीर...'

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक-दो तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह एनर्जेटिक एक्टर के नाम से मशहूर रणवीर सिंह से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए. गणतंत्र दिवस के मौके पर दोनों ने एक दूसरे मुलाकात की. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं. 76 साल के अमिताभ बच्चन ने रणवीर सिंह के साथ गले मिलते हुए फोटो शेयर की और लिखा, 'पुलिस फंग्शन के लिए रिहर्सल और बिजली की तरह एनर्जी रखने वाले उदार व्यक्ति रणवीर सिंह.' इस कैप्शन के जरिए बिग बी ने रणवीर सिंह की काफी वाहवाही की. इस पर रणवीर सिंह भी पोस्ट पर जवाब दिया. रणवीर ने लिखा, 'इलेक्ट्रिक, इलेक्टिक (उदार), लव इट. आपको देखकर बहुत अच्छा लगा. बच्चन साहब! #BigB, #G.O.A.T'

अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह के कन्वर्सेशन को फैन्स ने काफी पसंद किया. इस फोटो पर लाखों लोगों ने लाइक भी किया. दोनों ही स्टार जब आमने-सामने मिले तो जोर से गले लगाया, जो कैमरे में कैप्चर होने के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इस फोटो पर लोगों ने लिखा, 'वॉव, दो बड़े स्टार स्टेज शेयर कर रहे हैं. यह काफी शानदार होने वाला है.' वहीं एक अन्य कमेंट में यूजर ने लिखा, 'दो दिग्गज एक साथ, हमेशा देखने की चाह रहती है. आपके आगे के साल भी शानदार रहे.' अमिताभ बच्चन ने इन तस्वीरों को अपने अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर भी शेयर किया है.

T 3070 - On Republic Day .. a victory as surgical as any strike .. and a rehearsal for the event to collect funds for the families of the Police force in Mumbai and Maharashtra ..

the meeting with the Electric Ranveer Singhpic.twitter.com/i1cCaNJJUo