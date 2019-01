Manikarnika Box Office Collection Day 2: कंगना रनौत की 'मणिकर्णिका' का रिपब्लिक डे पर तहलका, कमाए इतने करोड़

Manikarnika Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) फिल्म जहां पहले दिन कमाई धीमी शुरुआत देखने को मिली, वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर दोगुनी कमाई कर चौंका दिया. 26 जनवरी के मौके पर रिलीज हुई फिल्म 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) में झांसी की रानी के किरदार में कंगना रनौत को देखना पसंद कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुक्रवार की तुलना में शनिवार को 130 से 140 प्रतिशत तक ज्यादा कमाई देखने को मिली. रिपब्लिक डे के दिन छुट्टी का फायदा फिल्म को मिला और करीब 18 से 19 करोड़ रुपए कमाए. दो दिन में इस फिल्म ने करीब 26 से 27 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

#Manikarnika picked up towards evening, after an ordinary/dull start in morning... #RepublicDay holiday [today] should witness a big turnaround... Sure, there's appreciation, but it has to convert into footfalls... Fri ₹ 8.75 cr. India biz. #Hindi#Tamil#Telugu