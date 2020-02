अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर पूछा सवाल, बोले- बगैर मुहूर्त के हमारी मृत्यु भी हो जायेगी...

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, और उनके ट्वीट खूब पढ़े भी जाते हैं. अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जिसे सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा भी जा रहा है. इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने जीवन और मृत्यु की बात की है. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा हैः 'हम बगैर मुहूर्त के जन्म लेते हैं और बगैर मुहूर्त के हमारी मृत्यु भी हो जाएगी भलीभांति जानते हैं...फिर सारी उम्र शुभ मुहूर्त के पीछे क्यूों भागते हैं...? कोई दे सकता है जवाब ????' इस तरह अमिताभ बच्चन ने जीवन और मौत को लेकर सवाल तो किया ही है, साथ ही मुहूर्त को लेकर हमारी सोच पर भी तंज कसा है. अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर फैन्स को खूब रिप्लाई कर रहे हैं.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर सोचने के लिए मजबूर कर देने वाले ट्वीट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया था, 'कोई अगर आपके अच्छे, कार्य पर संदेह करता है...तो करने देना , क्योकि... शक, सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है कोयले की कालिख पर नहीं.'

T 3443 - In affection in love in gratitude .. the Sunday at the gates ... pic.twitter.com/kVSpxqg7Gl