विश्व कप में बारिश पर अमिताभ बच्चन ने किया Tweet, बोले- वर्ल्ड कप इंडिया में करवा लो...

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने क्रिकेट वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup) को लेकर ट्वीट किया है. क्रिकेट फैन्स वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) को लेकर काफी एक्साइटिड है. हालांकि की इंग्लैंड की बारिश ने सभी क्रिकेट फैन्स की एक्साइटमेंट पर पानी फेर दिया है. जिसको लेकर आम जनता से लेकर बॉलीवुड के शहंशाह तक परेशान हैं. सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने वर्ल्ड कप को लेकर एक ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है.

'भारत' की कामयाबी पर सलमान खान बोले- फिल्म क्रिटिक्स की तारीफ से डर गया था...

दरअसल, गुरुवार को भारत का न्यूजीलैंड (India Vs Newzealand) के साथ तीसरा मैच था. फैन्स में इस मैच को लेकर काफी एक्साइटमेंट थी. हालंकि एक बार फिर बारिश के चलते ये मैच रद्द हो गया. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर फैन्स का गुस्सा फूट गया. जिनमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी ट्विटर पर मैच को लेकर कमेंट किया. एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने एक यूजर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए मजाकिया लहजे में कहा, '2019 के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को भारत में शिफ्ट कर लो... हमें बारिश की जरूरत है.'

shift the tournament WC 2019 to India .. we need the rain .. !!! https://t.co/KcGAAEODyr