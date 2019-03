अमिताभ बच्चन ने पीएम नरेंद्र मोदी के Tweet पर किया रिप्लाई, लिखा- लोकतंत्र का पवित्र ग्रंथ है संविधान...

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है. लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) जानी-मानी हस्तियों को टैग कर ट्वीट कर रहे हैं ताकि ये हस्तियां युवा वोटरों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकें. इस कवायद के तहत पीएम मोदी सलमान खान (Salman Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) को भी टैग कर के ट्वीट कर चुके हैं. आमिर खान जवाब भी दिया है. अब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी पीएम मोदी के इस ट्वीट पर रिप्लाई किया है और इस रिप्लाई को सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है.

Urging @SrBachchan , @iamsrk and @karanjohar to creatively ensure high voter awareness and participation in the coming elections. Because...its all about loving your democracy (and strengthening it). :)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अमिताभ बच्चन, करण जौहर और शाहरुख खान को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया था. पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा थाः 'अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और करण जौहर (Karan Johar) से कहना चाहूंगा कि वे वोटरों में जागरूकता फैलाएं और आने वाले चुनाव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें. क्योंकि...यह आपके अपने लोकतंत्र से प्यार की बात है (और इसे मजबूत करना है) '

T 3117 - आदरणीय @narendramodi जी .. 900 million voters, 543 winners. Every vote is for supremacy of Constitution. Constitution is Holy book of democracy. About 600 million voters of 900 m, less than 35 yrs. Young ask questions about tomorrow not yesterday ! VOTE FOR TOMORROW ! pic.twitter.com/CnnFKNxsKQ