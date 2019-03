बॉलीवुड एक्ट्रेस राहुल गांधी के इस अंदाज से हुईं इम्प्रेस, कर डाला यह Tweet

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को चेन्नई में स्टेला मारिस कॉलेज की छात्राओं को संबोधित किया था. इस दौरान राहुल गांधी का अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. यही नहीं, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने छात्राओं के साथ अनौपचारिक बातचीत की और इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने ट्वीट भी किया है. इस ट्वीट से साफ इशारा मिल जाता है कि राहुल गांधी का छात्राओं से मुखातिब होने का यह अंदाज उन्हें इम्प्रेस करने में कामयाब रहा है. वैसे भी स्वरा भास्कर ट्विटर (Swara Bhaskar Twitter) पर हमेशा बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी राय रखती हैं.

The young girl's reaction in the end of that clip is so cute!! :) ‘ask me difficult questions!' impressively done @RahulGandhihttps://t.co/pKsv8MwXkC