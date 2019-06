क्वीन एलिजाबेथ के घर पर दिखाई दी 'मजनू भाई' की पेंटिंग, अनिल कपूर Photo शेयर कर लिखी ये बात

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप (World Cup 2019) की शुरुआत हो चुकी है. इस बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जा रहा है. ऐसे में क्वीन ऐलीजाबेथ (Queen Elizabeth) और प्रिंस हैरी (Prince Harry) वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली सभी 11 टीमों के कप्तानों से मुलाकात की थी. जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli) भी शामिल थे. क्वीन से मुलाकात की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. लेकिन इसी बीच एक बार फिर इन सभी कप्तानों और क्वीन ऐलीजाबेथ की मुलाकात की तस्वीर फिर चर्चा में आ गई है और इसकी वजह बॉलीवुड के मजनू भाई (Majnu Bhai) यानी अनिल कपूर (Anil Kapoor) हैं. दरअसल, बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है. जिस पर फैन्स के लगातार रिएक्शन आ रहे हैं. तस्वीर में क्वीन ऐलिजाबेथ के साथ सभी 11 टीम के कप्तान नजर आ रहे हैं. हालांकि अगर इस तस्वीर को गौर से देखा जाए तो तस्वीर में एक पेटिंग लगी हुई है. जो 'वेलकम' (Welcome) फिल्म के मजनू भाई की बनाई पेटिंग के जैसी दिख रही है.

अपने एक्स बॉयफ्रेंड और लव लाइफ को लेकर कैटरीना ने कही ये बात, कहा- एक ऐसा दौर भी था...

दरअसल, अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक मीम शेयर किया था, जिसमें असली तस्वीर की जगह नकली तस्वीर लगाई गई थी. इस मीम को शेयर करते हुए अनिल कपूर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'मजनू भाई का आर्ट बहुत दूर और बड़ी जगह पहुंच गया है.'

Majnu Bhai's art has travelled far and wide @BazmeeAnees! This is literally priceless! pic.twitter.com/vI04OG5pAZ