33 की उम्र में अनुपम खेर ने निभाया था हेमा मालिनी के पिता का किरदार, अब Photo शेयर कर एक्टर ने कही ये बात

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) अपने ट्वीट् को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं. एक्टर अकसर समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय जनता के सामने पेश करते नजर आते हैं. एक बार फिर अनुपम खेर का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, अनुपम खेर (Anupam Kher Twitter) ने हाल ही में, अपने ट्विटर हैंडल से एक पुराना फोटो शेयर किया है. यह फोटो यश चोपड़ा की फिल्म 'विजय (Vijay)' के दौरान का है. इस फोटो में अनिल कपूर, ऋषि कपूर (Rishi Kapoor), हेमा मालिनी, राजेश खन्ना और मिनाक्षी शेषाद्री समेत कई लोग नजर आ रहे हैं.

नोरा फतेही के 'पपेटा' सॉन्ग के सेट से अनदेखा Video आया सामने, यूं मस्ती में झूमती नजर आईं एक्ट्रेस

Group pic of #YashChopraJi's VIJAY. I was 33years old. I played @dreamgirlhema's father. #RajeshKhanna's father-in-law. @chintskap & @AnilKapoor's grandfather. Originally my role was supposed to be played by the true thespian of Indian cinema @TheDilipKumar. ???????? #throwbackpic.twitter.com/pPTBV7fjWI