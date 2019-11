अनुपम खेर ने गलियों में सोने वाले बच्चों को 5 स्टार होटल में खिलाया खाना, जब बिल आया तो... देखें Video

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो मुंबई की गलियों में सोने वाले बच्चों को खाना खिलाने होटल ले गए. बच्चे इस दौरान खूब खुश दिखे. अनुपम खेर का यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. उन्होंने इस वीडियो को ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. अनुपम खेर ने ऐसे दो वीडियो शेयर किए है. उन्होंने इन वीडियो को शेयर करने के साथ-साथ एक वाकया भी शेयर किया है. अनुपम खेर द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं.

Humbling & gratifying to take my morning walk friends to a hotel for brunch. We laughed, sang songs & ate. Great time together. When the bill came, one of them whispered, "Uncle!! Bill zyada to nahi aaya na?" This came from a child who sleeps on the streets of Mumbai. Jai Ho. pic.twitter.com/blazdwPiMb