जामिया में पुलिस की बर्बता का वीडियो आया सामने, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- यह रहा सच...

दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) में पिछले साल 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) लाइब्रेरी के अंदर घुसी थी और छात्रों को बुरी तरह से पीटा था. अब करीब दो महीने के बाद उस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है. ये सीसीटीवी फुटेज जामिया (Jamia CCTV Footage) की ओल्ड लाइब्रेरी का है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. अचानक पुलिस अंदर घुसती है और लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे छात्रों को बुरी तरह पीटने लगती है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police Video) के इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सोशल मीडिया पर खूब विरोध हो रहा है. बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने भी दिल्ली पुलिस की इस बर्बता पर कई ट्वीट किए हैं, जो खूब वायरल हो रहे हैं.

This is clear evidence against @DelhiPolice . Students getting beat up without provocation inside the library . https://t.co/ff8CnWRG2v