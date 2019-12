अरहान खान ने दी सिद्धार्थ शुक्ला पर तेजाब फेंकने की धमकी, सलमान खान का यूं आया रिएक्शन...देखें Video

टेलीविजन के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) में इन दिनों काफी हंगामा चल रहा है. बिग बॉस 13 में रश्मि देसाई (Rashami Desai) और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है. 'वीकेंड का वॉर' में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में रश्मि ने सिद्धार्थ पर चाय फेंक दी. इसके बाद सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) भी गुस्से से तिलमिला उठे और उन्होंने भी अपने कप की चाय रश्मि पर फेंक दी. तभी अरहान बीच में आए और सिद्धार्थ और अरहान में खूब झगड़ा हुआ. इसी खींचातानी में अरहान खान (Arhaan Khan) की शर्ट भी फट गई. अब बिग बॉस (Bigg Boss 13) का एक और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Dabangg 3 Box Office Collection Day 3: सलमान खान की 'दबंग 3' ने वीकेंड पर मचाया धमाल, तीन दिनों में कमाए इतने करोड़

Arhan threatened @sidharth_shukla

" Chai nahi seedha acid phekunga iske muh pe"@MumbaiPolice please arrest this criminal inside the @BiggBoss house.

He is threatning on national tv that he will throw acid on #SidharthShukla infront of @BeingSalmanKhan#BB13#BiggBoss13pic.twitter.com/OndwkYBqXU