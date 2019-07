ऋषि कपूर से मिलने साथ पहुंचे अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा, Photo सोशल मीडिया पर वायरल

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) और मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) इन दिनों न्यूयॉर्क में छुट्टियां मना रहे हैं. वैकेशन बिताने न्यूयॉर्क पहुंचे अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) और मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब छा रही है. हाल ही में दोनों बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) से मिलने उनके घर भी पहुंचे, जिसकी फोटो खुद एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है. इस फोटो में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के साथ मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora), नीतू कपूर और अर्जुन कपूर भी मौजूद नजर आ रहे हैं. ऋषि कपूर ने फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उनके आने का धन्यवाद भी किया है.

Thank you Malaika and Arjun for coming. Hope you got to see “Rocketman” and lunch at “Red Farm” pic.twitter.com/CDYJja5Ebe