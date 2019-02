Exclusive Interview: 'हमें कश्मीर को करना चाहिए सपोर्ट', अर्जुन रामपाल से पूछे गए ये 8 सवाल

खास बातें अर्जुन रामपाल की पहली बार वेब सीरीज Zee5 पर ला रहे 'द फाइनल कॉल' पायलट बने हुए हैं अर्जुन रामपाल

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर व मॉडल अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) पहली बार वेब सीरीज 'द फाइनल कॉल' (The Final Call) से डेब्यू करने जा रहे हैं. 18 साल पहले बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके अर्जुन रामपाल की यह वेब सीरीज ZEE5 पर 22 फरवरी को रिलीज होने जा रही है. शुरुआत के 4 एपिसोड 22 फरवरी को ही रिलीज कर दिए जाएंगे, जबकि बाकी के 4 एपिसोड को अगले महीने मार्च में रिलीज किया जाएगा. एनडीटीवी को दिए खास इंटरव्यू में अर्जुन रामपाल ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. उन्होंने अपने निजी जीवन से जुड़ी बातों को भी साझा किया. आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने अपने इस वेब सीरीज और व्यक्तिगत लाइफ के बारे में क्या कहा?

अर्जुन रामपाल के साथ खास बातचीत (Interview With Arjun Rampal):

The Final Call में अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए?

'द फाइनल कॉल' (The Final Call) वेब सीरीज की कहानी राइटर प्रिया कुमार (Priya Kumar) की बुक 'आई विल गो विद यू' (I Will Go With You) पर आधारित है. बेहद दिलचस्प कहानी है. हमारे डर और वहम को थ्रिलिंग तरीके से दिखाया गया है.

क्या आपने पायलट बनने के लिए कोई तैयारी की थी?

नहीं ऐसी कोई तैयारी नहीं की. मुझे तो प्लेन क्रैश करना था...प्लेन ऊपर ले जाओ और फिर गिरा दो... (हंसते हुए). फिलहाल फिल्म के लिए काफी मेहनत की.

पहली बार वेब सीरीज बनाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा है बॉलीवुड फिल्मों से कितना अलग है?

काम तो बहुत सुंदर, मतलब दोनों (फिल्म और वेव सीरीज) में एक ही काम है. वेब सीरीज के हिसाब से कहानी को अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं. जबकि फिल्म में काम करते हैं तो इंटरवेल तक की फिल्म और उसके बाद की फिल्म को ध्यान में रखते हुए कहानी को गढ़ते हैं. ताकि लोग पॉपकॉर्न खाकर वापस आ सके. जबकि वेब सीरीज में हर एपिसोड के आखिरी में ट्विस्ट देना होता है ताकि वेब व्यूअर अगले एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड रहे.

आपको आखरी बार ‘डैडी' फिल्म में देखा गया था उसके बाद आप zee5 पर ‘द फाइनल कॉल' वेब सीरीज में आ रहे हैं, ये स्विच करने का फैसला कैसे लिया?

Zee5 की यह सबसे बड़ी वेब सीरीज है. काफी लोकेशन पर शूट किया गया है. तो मुझे यह पता चला कि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी होगी. इसकी शूटिंग लंदन में भी की गई है और टेक्निशियन भी वहां से बुलाए गए. कुल मिलाकर कहानी बेहद अच्छी थी और मैंने इसे ग्रैब कर लिया.

बॉलीवुड फिल्मों में इतना गैप क्यों ले रहे हैं? कोई वजह?

इसके कई कारण हो सकते हैं. शायद मुझे कहानी नहीं पसंद आती. लेकिन इसमें एक दूसरी बात यह भी है कि मेरे मां की तबीयत बेहद खराब थी और मैं उन्हें समय देना चाहता था. इसलिए मेरा फोकस भी वहीं था.

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई आतंकी घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे?

वही रिएक्शन है जो देश का है, गुस्सा आता है, बुरा लगता है. उनकी फैमिली के साथ क्या बीत रही होगी. दिमाग में ये सारे सवाल आते हैं. हम लोगों ने एक शूटिंग भी कश्मीर में की थी, मैं पहली बार कश्मीर गया था और बहुत ही खूबसूरत है. वहां के लोग भी पीसफुल हैं. चाहते हैं कि शांति बनी रहे तरक्की हो. वहां के लोकल लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल रहे. जब वहां घटनाएं होती हैं तो वहां के लोगों का अच्छा काम 10 कदम पीछे चला जाता है.

शूटिंग के दौरान का कोई यादगार किस्सा?

राइटर प्रिया कुमार से बात करते हुए पता चला था कि बॉम्बे का एक लड़का है, जिसके साथ हम लोगों ने कश्मीर में शूटिंग की थी. लड़के के पिताजी को पता चला कि कश्मीर में शूटिंग होगी तो उन्होंने बच्चे को भेजने से मना कर दिया था. लड़के के पिता ने बोला- नहीं मेरा लड़का कश्मीर नहीं जाएगा. इस तरह का जो खौफ है, डर है, वहम है कश्मीर को लेकर लोगों के अंदर, उसे तोड़ना है. एक भारतीय के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कश्मीर को सपोर्ट करें और वहां के लोगों को प्यार दें.

ऐसा कौन सा रोल है जो अब भी करना बाकी है?

हम्म्म... पता नहीं, अब तक तो पता नहीं. ऐसा कोई रोल के बारे में सोचा नहीं है कि मुझे ये रोल करना है. जो रोल सबसे ओरिजनल होगा, जो रोल सबसे चैलेंजिंग होगा वो करना है. जैसे कि ये (द फाइनल कॉल) रोल मेरे लिए चैलेंजिंग था, एक पायलट का किरदार निभाना. इसमें पायलट की दिमागी हालात सही नहीं रहती.

देखें ट्रेलर-

