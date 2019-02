Kesari Trailer: अक्षय कुमार की 'केसरी' के डायलॉग हुए वायरल, Twitter पर यूं बनें Memes

खास बातें 'केसरी' का ट्रेलर हुआ रिलीज सारागढ़ी के युद्ध पर आधारित है फिल्म होली के मौके पर 21 मार्च को होगी रिलीज

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी (Kesari)' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. अक्षय कुमार की 'केसरी (Kesari Trailer)' की 21 सिख सैनिकों की 10,000 अफगानी घुसपैठियों से जंग की कहानी है, और सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के इस ट्रेलर को काफी पसंद भी किया जा रहा है. अक्षय कुमार की 'केसरी' के डायलॉग काफी पसंद किए जा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर तो इन डायलॉग को लेकर लोग तरह-तरह के Memes बना रहे हैं. दिलचस्प यह है कि 'केसरी' से जुड़े Memes में पाकिस्तान, क्रिकेट और नोटबंदी जैसे मुद्दों को लाया जा रहा है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने ट्विटर एकाउंट पर ट्रेलर को रिलीज किया था. 'केसरी' के ट्रेलर को यूट्यूब पर भी जोरदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

When someone Tells " 12th K Baad Mazze Hi Mazze Hai.



Me:- #KesariTrailerpic.twitter.com/4QBW5jA3uN — Pratik Sharma (@mr_sharmaji9) February 21, 2019

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'केसरी (Kesari)' सारागढ़ी के युद्ध पर आधारित है. 'केसरी' में अक्षय कुमार के अपॉजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) नजर आएंगी. 'केसरी' होली के मौके पर 21 मार्च को रिलीज होगी. करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस 'धर्मा' के बैनर तले अक्षय कुमार की 'केसरी' को बनाया गया है. 'केसरी (Kesari)' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. 1897 में ब्रिटिश भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी और अफगान सेना के बीच हुए बैटल ऑफ़ सारागढ़ी (सारागढ़ी का युद्ध ) पर फिल्म आधारित है. 'केसरी' को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर Memes आ रहे हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'केसरी (Kesari)' में उनका जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा.

Pakistan : We're fighting against terrorism Pakistan has nothing to do with Pulwama Attack



India : #KesariTrailerpic.twitter.com/UMFcxRgTS4 — ɓαтмαɴ (@Aamirs_Batman) February 21, 2019

IPL Practice match crowd vs PSL final crowd. #KesariTrailerpic.twitter.com/QYVHKJy1ej — SAGAR (@sagarcasm) February 21, 2019

Even after 15 years, the concept of sardar for bollywood hasn't changed.



#KesariTrailerpic.twitter.com/RayAEyWZOI — Satya Vuchan (@SatyaVuchan) February 21, 2019

