Kesari Trailer: अक्षय कुमार की 'केसरी' का ट्रेलर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, दुश्मनों को यूं चटाई धूल

Kesari Trailer: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपने देशभक्ति के रंग में फिर से दिखाई देने वाले हैं. इस बार वह लंबी दाढ़ी-मूछों के साथ सारागढ़ी का युद्ध करते हुए 'केसरी' (Kesari) फिल्म में दिखेंगे. 'केसरी' का ट्रेलर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिलीज कर दिया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के अपोजिट रोल में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ट्रेलर में अपने देशभक्ति के जज्बे को दिखा रहे हैं. उनका जोश और जुनून देखने लायक है. ट्रेलर रिलीज होने के कुछ मिनटों में इंटरनेट पर खूब वायरल हो गया. अक्षय की फिल्‍म 'केसरी' 2019 में होली के मौके पर उनके फैन्‍स को देखने को मिलेगी.

देखें ट्रेलर-

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने फिल्म 'Robot 2.0' से धमाल मचाने के बाद अब 'केसरी' (Kesari) से तहलका मचाने आ रहे हैं. इस फिल्म में एक ओर जहां लीड रोल में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) नजर आएंगे तो वहीं दूसरी ओर को-एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) होंगी. अक्षय कुमार काले घने दाढ़ी के साथ एंग्री यंग मैन के लुक में नजर आ रहे हैं, जबकि परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने पंजाबी सूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एक बार फिर सरदार का रोल निभाते हुए नजर आए.

Anytime I watched a war movie, it was the love story of those brave men that kept me going..so proud to be a part of this epic experience!!! Thank you Akshay sir, Kjo & Anurag sir for allowing me to be a part of your vision. (1/2) pic.twitter.com/VTkzFwPA7c