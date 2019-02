IPL में हारने के बाद मुंबई इंडियन्स के ड्रेसिंग रूम में ऐसे लगती है खिलाड़ी को फटकार- देखें Video

इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League Season 12) के 12वें संस्करण में होने वाले मैचों के दो हफ्तों के शेड्यूल आ चुके हैं. आईपीएल (IPL) पहला मैच 23 मार्च 2019 को चेन्नई सुपर किंग (Chennai Super Kings) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के बीच चेन्नई के स्टेडियम में होगा. इससे पहले मुंबई इंडियंस को लेकर नेटफ्लिक्स (Netflix) पर एक फिल्म आने वाली है, जिसमें यह दिखलाया जाएगा कि आखिर मैच हारने या जीतने पर ड्रेसिंग रूम का कैसा माहौल रहता है. मुंबई इंडियन्स आईपीएल में तीन बार चैंपियन बन चुका है. आखिर मुंबई इंडियन्स क्यों इतनी मजबूत टीम मानी जाती है इसकी एक झलक नेटफ्लिक्स पर 1 मार्च को आने वाले वेब सीरीज से पता चल पाएगा. टीम के खिलाड़ी फील्ड के अलावा ट्रेनिंग, मीटिंग व प्रेसर के वक्त कैसी हालत हो जाती है, इन सबके बारे में भी दिखलाया जाएगा.

मुबंई इंडियन्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि आखिर बिहाइन्ड द सीन्स में क्या क्या होता है. बता दें, नेटफ्लिक्स (Netflix) की डॉक्यु सीरीज 'क्रिकेट फीवरः मुंबई इंडियंस (Cricket Fever: Mumbai Indians)' में मुंबई इंडियंस की आईपीएल-2018 की जर्नी को दिखाया जाएगा. IPL के इस सीजन में टीम को अपने 2017 के खिताब को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरना था. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की जर्नी को दिखाने वाली इस डॉक्यु-सीरीज कोन्डे नेस्ट एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है.

Sleepless nights? Nervous nail biting? Screaming at your screen?

If you've experienced any or all of these symptoms you might have Cricket Fever, premieres 1st March. pic.twitter.com/Ujl1tq6Els