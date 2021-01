कंगना रनौत पर लेखक ने कॉपीराइट के उल्लंघन का लगाया आरोप, कही यह बात....

कंगना रनौत (Kangana Ranaut)

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) पर 'दिद्दाः द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर' (Didda The Warrior Queen Of Kashmir) के लेखक आशीष कौल (Ashish Kaul) ने शुक्रवार को कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया. दरअसल, कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और निर्माता कमल जैन ने बृहस्पतिवार को 'मणिकर्णिका रिटर्न्सः द लेजेंड ऑफ दिद्दा' (Manikarnika Return The Legend Of Didda) बनाने की घोषणा की. यह फिल्म अभिनेत्री की 2019 में आई 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी' की सीक्वल है.