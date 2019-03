Badla Box Office Collection Day 3: अमिताभ बच्चन-तापसी पन्नू की 'बदला' ने जमाया रंग, पहले वीकेंड पर कमाए इतने करोड़

खास बातें 'बदला' फिल्म ने जमाया रंग अमिताभ-तापसी जोड़ी ने किया धमाल पहले वीकेंड पर कमाए इतने

Badla Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने एक्टिंग स्किल का कुछ हिस्सा ही एक फिल्म को देते हैं और फिर बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा कारनामा होता है कि दर्शक वाहवाही करते हुए नहीं थकते. कुछ ऐसा ही फिल्म 'बदला' (Badla) में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की एक्टिंग का नमूना देखने को मिला है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपनी पुरानी फिल्म पिंक (Pink) की जोड़ी तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) के साथ फिर नजर आ रहे हैं. दोनों ने बेहद ही कमाल एक्टिंग की है. सस्पेंस और थ्रिलिंग फिल्म 'बदला' (Badla) को पहले वीकेंड पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. हालांकि इस फिल्म को माउथ पब्लिसिटी और अच्छे रिव्यू का फायदा मिला है.

#Badla is a success story... Glowing word of mouth converts into footfalls, consolidates its BO status... Metros/multiplexes splendid... Tier-2 cities join the party on Day 2 and 3... Fri 5.04 cr, Sat 8.55 cr, Sun 9.61 cr. Total: ₹ 23.20 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 27.38 cr. — taran adarsh (@taran_adarsh) March 11, 2019

'बदला' (Badla) फिल्म को लेकर ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया है कि वीकेंड के पहले दिन शुक्रवार को 5.04 करोड़, शनिवार को 8.55 करोड़ और रविवार को 9.61 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है. यानी पहले वीकेंड पर फिल्म ने धांसू कमाई करते हुए कुल 23.20 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 27.38 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. फिलहाल अभी पूरा हफ्ता बचा हुआ है, देखना होगा कि पूरे हफ्ते में कितना कलेक्शन करने में कामयाब हो पाती है. 'बदला' (Badla) के साथ हॉलीवुड फिल्म 'कैप्टन मार्वल' (Captain Marvel) भी रिलीज हुई है, लेकिन इससे अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'बदला' (Badla) पर कोई असर नहीं पड़ा.

#Badla day-wise growth...

Sat [vis-à-vis Fri]: 69.64%

Sun [vis-à-vis Sat]: 12.40%... Affected due to the cricket match.

Wonderful trending on weekend ensures solid hold on weekdays [at metros/multiplexes]. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) March 11, 2019

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की जोड़ी ने पिछली फिल्म 'पिंक' ने पहले वीकेंड में 21.51 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जो बदला फिल्म के वीकेंड कलेक्शन से कम है. वहीं साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म '102 नॉट आउट' ने पहले वीकेंड में 16.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. बदला (Badla) फिल्म 8 मार्च इंटरनेशनल महिला दिवस के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई.

अमिताभ (Amitabh Bachchan) और तापसी (Taapsee Pannu) को एक साथ फिल्म पिंक (Pink) में देखा जा चुका है. इस फिल्म में भी अमिताभ ने वकील का किरदार निभाया था. फिल्म पिंक को दर्शकों ने खासा पंसद किया था. बता दें कि यह फिल्म 2016 में रिलीज़ हुई स्पैनिश थ्रिलर फिल्म ‘कॉन्ट्राटिएम्पो' पर आधारित है. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और एज्यूर एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही इस फिल्म को सुजॉय घोष ने निर्देशित किया है. वहीं गौरी खान (Gauri Khan),सुनिर खेतरपाल और अक्साई पूरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं.

