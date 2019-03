Total Dhamaal Box Office Collection Day 17: अजय, अनिल, माधुरी की 'टोटल धमाल' हुई ब्लॉकबस्टर, कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 17: मौका जब हो फिल्म के जरिए हंसाने-गुदगुदाने का तो अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की तिकड़ी से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई देगा. इन दिग्गज कलाकारों की मजेदार कॉमेडी फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) अभी भी करोड़ों कमाई कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए तीसरा वीकेंड गुजरा, लेकिन कलेक्शन करोड़ों में हो रही है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तीसरे वीकेंड के पहले दिन यानी शुक्रवार को 1.50 करोड़ और शनिवार को 2.59 करोड़ की कमाई कर डाली. रोजाना के आंकड़ों को देखते हुए फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) रविवार को करीब 2.50 से 3.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है.

पिछले दो हफ्ते में शानदार कलेक्शन करके अपना बजट निकाल लिया है. पहले हफ्ते में 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) फिल्म ने 92.24 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 36.50 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है. अभी तक कुल कमाई को जोड़ लिया जाए तो अनुमानत: 135 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) फिल्म अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है. दो हफ्ते के बाद भी कमाई अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर देखने को मिली. हालांकि इस हफ्ते रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन कमाई का आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. दो हफ्ते में 130 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) थियेटर में दर्शकों को जमकर इंटरटेनमेंट मिल रहा है.

#TotalDhamaal witnesses an upward trend on [third] Sat... Families/kids continue to patronise and contribute to ticket sales... [Week 3] Fri 1.70 cr, Sat 2.76 cr. Total: ₹ 137.06 cr. India biz.