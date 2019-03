Badla Box Office Collection Day 6: अमिताभ बच्चन-तापसी पन्नू की 'बदला' ने दिखाए तेवर, कमाए इतने करोड़

Badla Box Office Collection Day 6: 'बदला' (Badla) फिल्म से एक बार फिर धमाल मचाने वाले अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की जोड़ी बड़े पर्दे पर छा गई. दमदार फिल्म की कहानी के बलबूते दोनों ही स्टार्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया. शानदार रिव्यू और माउथ पब्लिसिटी का फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म पहले सप्ताह में 35 करोड़ से ज्यादा का कारोबार आसानी से कर लेगी. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'बदला' (Badla) की बॉक्स ऑफिस कमाई ((Badla Box Office Collection) को लेकर ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया था.

#Badla is displaying strong legs at the BO... Day 5 [Tue] is higher than Day 4 [Mon]... Eyes ₹ 35 cr+ Week 1, which is excellent... Fri 5.04 cr, Sat 8.55 cr, Sun 9.61 cr, Mon 3.75 cr, Tue 3.85 cr. Total: ₹ 30.80 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 36.34 cr.