Badla Box Office Collection Day 9: 'बदला' से अमिताभ बच्चन-तापसी पन्नू ने जीता दिल, कमा डाले इतने करोड़

Badla Box Office Collection Day 9: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) जब भी अपने बुलंद आवाज से एक्टिंग का एक नमूना पेश कर देते हैं तो फिल्म का सुपरहिट होना तय माना जाता है. इस बार अमिताभ का साथ देने पुरानी जोड़ी तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) थीं, ऐसे में दर्शकों को नई कहानी, थ्रिलिंग और सस्पेंस का जबरदस्त डोज देखने को मिला. अब दर्शकों को यह फिल्म इतनी पसंद आई कि दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक पहले सप्ताह में 'बदला' (Badla) ने 38 करोड़ कमाए, जबकि 'पिंक' फिल्म ने 35.91 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. ऐसे में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की जोड़ी ने अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब तक करीब 45 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन 'बदला' (Badla) फिल्म ने कर लिया है.

अजय, अनिल, माधुरी ने 'टोटल धमाल' से की धांसू कमाई, हुआ इतना कलेक्शन

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की जोड़ी 'बदला' (Badla) से एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया. 'पिंक' फिल्म से अमिताभ-तापसी ने दर्शकों के माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर दिया था और यही वजह रही कि जब यह जोड़ी दोबारा बड़े पर्दे पर आई तो लोगों के उत्सुकुता काफी बढ़ गई. वहीं अगर अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की जोड़ी की बात करें तो '102 नॉट आउट' फिल्म से पहले हफ्ते में करीब 27.70 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था. तरण आदर्श ने यह भी जानकारी दी कि दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने शुक्रवार को करीब 3.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि रोजाना के आंकड़े को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शनिवार को भी करीब 3 से 4 करोड़ का कलेक्शन किया होगा.

#Badla is super-strong on Day 8... At par with Day 4 and better than Day 6 and 7... Biz should witness superb growth on [second] Sat and Sun... Should cross ₹ 50 cr in Weekend 2... [Week 2] Fri 3.75 cr. Total: ₹ 41.75 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 49.26 cr