रैंबो के सामने 'रांझा' को भूले शाहिद कपूर, 'बत्ती गुल मीटर चालू' का दमदार सॉन्ग यूट्यूब पर छाया... देखें VIDEO बत्ती गुल मीटर चालू (Batti Gul Meter Chalu) फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद अब पहला गाना 'गोल्ड तांबा' (When you Getting Gold Why go for Tamba) आ चुका है.