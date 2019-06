Bharat Box Office Collection Day 1: सलमान खान की 'भारत' पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़, बना सकती है रिकॉर्ड

Bharat Box Office Collection Day 1: सलमान खान (Salmaan Khan) की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'भारत' (Bharat) ईद के मौके पर रिलीज हो रही है. ईद के मौके पर रिलीज हो रही इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif), दिशा पटानी (Disha Patani) और तब्बू (Tabu) भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने फिल्म 'भारत' के पहले दिन का कमाई का अनुमान लगाया है. कमाल आर खान (KRK) ने अपने ट्विटर हैंडल से 'भारत' के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Bharat Box Office Collection Day 1) का अनुमान लगाते हुए ट्वीट किया है.

आमिर खान की बेटी इरा खान टैटू कराने के बाद इस अंदाज में आईं नजर, Photo हुई वायरल

एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने लिखा कि सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'भारत' (Bharat) पहले दिन 38 से 40 करोड़ रुपये तक कमा सकती है. कमाल खान ने कहा भारत में ईद 5 जून को पड़ रही है, ऐसे में फिल्म 'भारत' 80 प्रतिशत तक बिजनेस करेगी. सभी मुद्दों पर राय रखने वाले कमाल आर खान ने सलमान खान (Salmaan Khan) की फिल्म 'भारत' का भी अनुमान लगाया है.

बॉलीवुड एक्टर ने सलमान खान की 'भारत' पर किया ट्वीट, बोले- प्रोड्यूसर्स को पता है फिल्म अच्छी नहीं...

#Eid is on 5th June in India means #Bharat will run with average 80% occupancy. So day1 business will be approx 38-40Cr!