करण जौहर पर भड़के बॉलीवुड एक्टर, कहा- अगर सच में बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं तो...देखें Tweet

बॉलीवुड के धमाकेदार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर (Karan Johar) हर बार अपनी शानदार फिल्मों से सिनेमाहॉल में खूब धमाल मचाते हैं. लेकिन हाल ही में करण जौहर की एक फिल्म को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने उनपर गुस्सा उतारा है. कमाल आर खान ने करण जौहर पर 'कलंक' (Kalank) जैसी फिल्म को खराब करने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है. करण जौहर को लेकर कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

Today again I watched #Kalank and I am really angry with Karan Johar. If you are such a big director and producer then how can you destroy a good film, just because of poor editing? I am still 100% sure that It's a brilliant film of 2 hours.