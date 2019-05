बॉलीवुड एक्टर ने EVM में धांधली के शक को लेकर निकाला गुस्सा, बोले- ये सत्तारूढ़ पार्टी की भाईगीरी है...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के लिए सात चरण के मतदान की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब ईवीएम की धांधली को लेकर रिपोर्टें आ रही हैं. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें EVM रिप्लेस करने का संदेह जताया जा रहा है. ईवीएम (EVM) से जुड़े ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इस पर पहले ही रिएक्शन दे चुकी हैं और अब बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ईवीएम को लेकर अपनी राय रखी है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर बहुत ही दिलचस्प अंदाज में तंज कसा है. कमाल आर खान उर्फ KRK का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

EVM are getting replaced all over India. And it's proof that these are not elections but it's Bhaigiri of ruling party.