ऐश्वर्या राय के मीम विवाद पर विवेक ओबेरॉय ने मांगी माफी, Tweet कर कही यह बात....

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) सोमवार को उस समय विवादों में आ गए थे, जब उन्होंने ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) की तस्वीर ट्वीट कर उनका मजाक उड़ाया था. उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनकी बहुत आलोचना हुई. अब खबर है कि विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने अपना यह ट्वीट हटा दिया है और माफी मांग ली है. विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अगर किसी भी महिला को मेरी वजह से दुख पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं और अपना ट्ववीट हटाता हूं. विवेक ओबेरॉय ने एग्जिट पोल (Exit Poll) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) की तस्वीर जोड़कर एक ट्वीट किया था. जो खूब वायरल हुआ था.

De De Pyaar De Box Office Collection Day 4: अजय देवगन की फिल्म की चौथे दिन भी शानदार कमाई, कमाए इतने करोड़

Even if one woman is offended by my reply to the meme, it calls for remedial action. Apologies tweet deleted.

विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) से इस मामले में सोमवार को महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, वहीं, एक्ट्रेस सोनम कपूर, डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालिवाल सहित कई लोगों ने उनकी आलोचना की थी. इस पर विवेक ओबरॉय ने सोमवार को कहा था कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो किस बात के लिए माफी? विवेक ओबेरॉय ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा था, ''मुझे माफी मांगने में कोई समस्या नहीं, लेकिन यह बताइए कि मैंने क्या गलत किया है? यदि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं माफी मांगूगा, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है.'' बता दें, ओबरॉय ने जिस ‘मीम' को साझा किया वह तीन हिस्सों ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और रिजल्ट (नतीजे) में बंटा है. ओपिनियन पोल में ऐश्वर्या सलमान के साथ नजर आ रही हैं, एग्जिट पोल में विवेक ओबरॉय के साथ और नतीजों में वह अभिषेक बच्चन और अराध्या के साथ नजर आ रही हैं.

टाइगर श्रॉफ ने लगाई चीते जैसी दौड़, विरोधी को यूं चटाई धूल...देखें वायरल Video

Sometimes what appears to be funny and harmless at first glance to one, may not be so to others. I have spent the last 10 years empowering more than 2000 underprivileged girls, I cant even think of being disrespectful to any woman ever.