ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शेयर की बेटे के साथ फोटो, तो बॉलीवुड एक्टर बोले- इसे हीरो बना दो

कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस तस्वीर में वो अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ नजर आ रहे हैं. ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) की इस तस्वीर पर अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने भी अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) और उनके बेटे की वायरल तस्वीर पर ऐसा रिएक्शन दिया, जो इस समय सुर्खियां बटोर रहा है. कमाल खान (Kamaal R Khan) के इस ट्ववीट पर लोगों के जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं.

Congratulations! He is handsome and looks like a star. So let him become actor. https://t.co/FsqC6Z3Txi

कमाल खान (Kamaal R Khan) ने लिखा: "बधाई हो! वह बहुत हैंडसम है और एक स्टार की तरह दिख रहा है. उसे अभिनेता बनने दें." बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान ने इस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) की इस वायरल तस्वीर पर अपनी रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने रिएक्शन में उनके बेटे के एक्टर बनाने की बात की है. कमाल खान के इस ट्वीट पर लोगों ने भी अपनी राय दी है.

I feel extremely proud as a father today that my son @AScindia graduates from @Yale University. A special moment for the entire family.



Proud to be by your side as you graduate, son! #yalecollege#classof2019pic.twitter.com/kt8ELVqmtm