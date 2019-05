Exit Poll में मोदी सरकार की वापसी पर इस बॉलीवुड एक्टर का तंज, बोले- दिन में ख्वाब देखने दो बुरा...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए मतदान खत्म होने के बाद रविवार को सभी चैनलों ने एग्जिट पोल (Exit Poll Result 2019) पेश किया. लगभग सभी चैनलों के एग्जिट पोल में एनडीए (NDA Government) की सरकार बनती दिख रही है. चैनलों के एग्जिट पोल के मुताबिक, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनेंगे. लेकिन अब बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने चैनलों के एग्जिट पोल (Exit Poll Result 2019) को सिरे से खारिज कर दिया है और इस संबंध में एक ट्वीट किया है. प्रकाश राज (Prakash Raj) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है और लोग उनके ट्वीट पर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं.

With the EXIT POLLS ....Let some DAY DREAM that NIGHTMARE will come back. But ON 23 rd ...I BELIEVE CITIZENS will PROVE it WRONG ..till then let's sing n celebrate...what BAPU JI Taught us ...pls retweet n share pic.twitter.com/qaO3WotJAt