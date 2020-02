डोनाल्ड ट्रंप ने लिया सचिन और कोहली का नाम, तो बॉलीवुड एक्टर बोले- आप धोनी को भूल गए, जिन्होंने...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का नाम पुकारा था. अब इस पर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने रिएक्शन दिया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उनके इस ट्वीट पर फैन्स खूब रिएक्शन आ रहे हैं. इस ट्वीट में उन्होंने विराट कोहली पर निशाना साधा है.

Sir @realDonaldTrump you know about our players @sachin_rt and @imVkohli who never won World Cup for India, but you don't know about @MSDhoni who won 2 World Cup for India? May be you know #Virat because he is the biggest drama player in the history of Indian cricket.