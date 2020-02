दबंग पुलिस अफसर 'चंद्रमुखी चौटाला' का देश के मौजूदा हालत पर फूटा गुस्सा, बोलीं- बड़े-बड़े कलाकार केवल...

दिल्ली में हुई हिंसा ने सबका ध्यान अपनी और खींच लिया है. हाल ही में इस मुद्दे को लेकर टीवी की दबंग पुलिस अफसर 'चंद्रमुखी चौटाला' यानी कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर चुप्पी बनाए रखने के लिए बड़े-बड़े कलाकारों पर भी निशाना साधा है. इसके साथ ही कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने अपने ट्वीट में कहा कि उन सबके मुकाबले मैं कोई नहीं हूं, लेकिन मैं खामोश भी नहीं हूं. बता दें कि दिल्ली में बीते तीन दिन से हालात तनावपूर्ण हैं. खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा, गोकुलपुरी, चांदबाग और मौजपुर जैसे क्षेत्रों में सीएए के समर्थकों और विरोधियों में तकरार देखने को मिली. इस हिंसा में करीब 18 लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है.

बता दें कि कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने अपने ट्वीट के जरिए एक सोशल मीडिया यूजर का भी जवाब दिया. दरअसल, कविता कौशिक को उनके बेबाक विचारों के लिए कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे, जिसपर एक्ट्रेस उन्हें करारा जवाब भी दे रही थीं. इसी बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने उनसे कहा कि आप इन लोगों के पीछे वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं. इस पर कविता कौशिक ने कहा, "नही बोलती थी पहले, लेकिन बच्चों को मार रहे हैं, छात्र कैंपस में घुसकर अटैक कर रहे हैं. गरीबों की दुकानें जला रहे हैं. देश में सिर्फ नफरत है और आज बड़े-बड़े एक्टर्स चुप ही तो हैं. उन सबके मुकाबले मैं कोई नहीं हूं, लेकिन मैं खामोश भी नहीं हूं."

I am the one with all my papers ! And I stand for those who dont , and no matter what you say I will always speak for them ab aur le aao apne gaaonwaale aur theek se sikhaao ki order cut kar ke message paste karna hai ! Ask more pls ,dont stop trending ???? https://t.co/SnvBGHwyRg