बॉलीवुड एक्टर के बेटे की गाड़ी का हुआ एक्सिडेंट, तो बोले- अब मेरा बेटा BMW नहीं बल्कि...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है. यह ट्वीट उन्होंने अपने बेटे को लेकर किया है. इस ट्वीट में उन्होंने अपने फैन्स को यह जानकारी दी कि बीते दिनों उनके बेटे की गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया. कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) ने गाड़ी की एक्सिडेंट की एक तस्वीर भी ट्विटर पर पोस्ट की है. कमाल आर खान का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है और लोग अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं.

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने पहले ट्वीट में लिखा: "मेरे बेटे #फैजलकमाल ने अपनी गाड़ी का एक्सिडेंट कर दिया." उन्होंने इस ट्वीट में एक्सिडेंट के बारे में जानकारी दी.कमाल खान ने इसके बात दूसरा ट्वीट किया: " #फैजल अब एक्सिडेंट के बाद अपनी बीएमडब्ल्यू गाड़ी के नहीं चलाना चाहता. वह अब #ऑडीआर8 या #रेंजरोवर! खरीदना चाहता है. इसलिए आप सुझाएं कि कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी." कमाल आर खान ने इस तरह से अपनी बात फैन्स तक पहुंचाई है.

Now #Faisal doesn't want to drive his #BMW anymore because of the accident. He wants to buy #AudiR8 or #RangeRover! So pls suggest, which one is better? pic.twitter.com/kghSvyLDCr