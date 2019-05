पीएम मोदी ने गुफा में लगाया ध्यान तो बॉलीवुड एक्टर ने कसा तंज, लिखा- कैमरे के साथ मेडिटेशन....

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बीते शनिवार को केदारनाथ (Kedarnath) पहुंचे, जहां कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद पीएम मोदी गुफा में पहुंचे और वहां ध्यान लगाया. पीएम मोदी के गुफा में ध्यान लगाने को लेकर अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने निशाना साधा है. कमाल खान ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा. कमाल खान (Kamaal R Khan) अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं. वो अक्सर ट्वीट के माध्यम से नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधते हैं. कमाल खान (Kamaal R Khan) का यह ट्वीट सुर्खियों में बना हुआ है.

PM Modi's new meditation technique with Cameras at Kedarnath!???????????????????? pic.twitter.com/K8CDMMv9kE