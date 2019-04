बॉलीवुड एक्टर ने प्रियंका गांधी को लेकर किया Tweet, लिखा- वाराणसी में टक्कर बराबरी की होनी चाहिए

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) इन दिनों कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव 219 (Lok Sabha Election 2019) में जीत दिलाने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई हैं. जब से प्रियंका गांधी राजनीति में सक्रिय हुई हैं, तब से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) वाराणसी (Varanasi) सीट से पीएम मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं. इन कयासों पर चुप्पी तोड़ते हुए बीते दिनों प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने कहा था कि अगर उनके भाई और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कहेंगे तो वह वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं. अब इन कयासों पर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है. कमाल खान (Kamaal R Khan) के ट्वीट पर यूजर्स के खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

It's almost clear now that @priyankagandhi Ji is going to contest election against #PMModi ji and it's the best decision by @RahulGandhi Ji. Haar and Jeet Ka Sawal Nahi Hai, Sawal Barabar Ki Takkar Ka Hai, Aur Woh Toh Honi Hi Chahiye! Jeetne Ke Liye, Ladna Zaroori Hai!