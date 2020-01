अजय देवगन की 'तान्हाजी' UP में हुई टैक्स फ्री, तो बॉलीवुड एक्टर बोले- जनता के पैसे का दुरुपयोग...

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'तान्हाजीः द अनसंग वॉरियर (Tanhaji: The Unsung Warrior)' यूं तो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है लेकिन अब इस फिल्म को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है. अजय देवगन (Ajay Devgn) ने अपनी फिल्म को देश के सबसे बड़े राज्य में टैक्स फ्री करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट कर आभार व्यक्त किया. कई लोग 'तान्हाजीः द अनसंग वॉरियर (Tanhaji: The Unsung Warrior)' को यूपी में टैक्स फ्री किए जाने पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) द्वारा लिए इस फैसले को लेकर अपना विरोध जताया है.

उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हुई 'तान्हाजीः द अनसंग वॉरियर' तो सीएम आदित्यनाथ से बोले अजय देवगन- आप फिल्म देखते तो...

Very dirty politics is going on in the country right now. Film #Tanhaji has nothing to do with UP still its tax free in the state. It's 200% misuse of tax payers money. Producers have already said that it has nothing to do with reality and it's 100% fiction. Then why tax free?