ऑस्कर के लिए नामित हुई 'गली बॉय', तो KRK बोले- भारत इस साल भी नहीं जीत सकता अवॉर्ड, Tweet वायरल

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने का फिर से एक ट्वीट वायरल हो रहा है. इस बार उन्होंने फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) को लेकर ट्वीट किया है. दरअसल, 'गली बॉय' इस साल भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नामित हुई है. इसी संबंध में कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने यह ट्वीट किया है. इंडियन फिल्म फेडरेशन ने शनिवार को इस बात की घोषणा की थी कि 'गली बॉय' (Gully Boy) ऑस्कर के लिए नामित हुई है. अब इस पर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का दिया हुआ रिएक्शन वायरल हो रहा है.

Film #GullyBoy has been selected as India's official entry for the #Oscars2020! No doubt that it's a good film but it's copy of few English films. Means India can't win #Oscar this year also. And we shouldn't even try to win #Oscar. Why do we need to win #Oscar?