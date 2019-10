पीएम मोदी को बीच की सफाई करता देख बॉलीवुड एक्टर को आया गुस्सा, बोले-तुमने उन्हें कैमरामैन संग अकेला क्यों छोड़ा

पीएम मोदी (PM Modi) ने शनिवार को तमिलनाडु के महाबलीपुरम के समुद्र तट पर साफ सफाई की थी. अब इस पर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने आपत्ति जताते हुए एक ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियों में है. प्रकाश राज के लिए यह पहला मौका नही है जब उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कोई ट्वीट किया है. इससे पहले भी कई मुद्दों पर वो पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेर चुके हैं. पीएम मोदी को लेकर किया गया प्रकाश राज का यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. इस ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Where is our LEADERs security.. Why have you left him alone to clean with a CAMERAMAN following .. HOW dare the concerned departments have not cleaned the vicinity when a Foreign delegation is here .. .. #justasking pic.twitter.com/8rirZdzWXf

प्रकाश राज (Prakash Raj) ने अपने ट्वीट में लिखा: "हमारे नेताओं की सुरक्षा कहां है. आपने इन्हें बीच की सफाई करने के लिए कैमरामैन संग अकेला क्यों छोड़ दिया. संबंधित विभागों ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल के यहां आने पर आस-पास के क्षेत्रों की सफाई कैसे नहीं की. बस पूछ रहा हूं." प्रकाश राज ने इस तरह पीएम मोदी को लेकर ट्वीट किया है और उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित विभागों पर निशाना साधा है.

Plogging at a beach in Mamallapuram this morning. It lasted for over 30 minutes.



Also handed over my ‘collection' to Jeyaraj, who is a part of the hotel staff.



Let us ensure our public places are clean and tidy!



Let us also ensure we remain fit and healthy. pic.twitter.com/qBHLTxtM9y