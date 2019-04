उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर बोलीं बॉलीवुड एक्ट्रेस- हैरान नहीं दुखी हूं, कहीं वोट गायब कहीं बटन खराब...

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस विनर गौहर खान (Gauahar Khan) सोशल मीडिया पर बेबाकी से राय रखती हैं और अकसर ट्रोल भी हो जाती हैं. लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के पहले चरण के मतदान आज हो रहे हैं और जगह-जगह से EVM दिक्कत की खबरें भी आ रही हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेता उम्र अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने आज ट्वीट के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें दिखाया गया था कि कश्मीर के पुंछ में कांग्रेस के सिम्बल का बटन ही काम नहीं कर रहा है. उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान (Gauahar Khan) ने रिएक्शन दिया है और लिखा है कि वे हैरान नहीं बल्कि दुखी हैं.

Not surprised at all !! But saddened that this is happening in a democracy! Votes deleted! Buttons not working ! #appalledhttps://t.co/N0aNujEEPc