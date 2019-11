Ayodhya Verdict:सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौहर खान बोलीं- अगर कोई भड़काने की कोशिश करे तो...

अयोध्या मामले (Ayodhya Verdict) पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया. सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी खबर की चर्चा है. बॉलीवुड गलियारे से भी इस खबर पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में गौहर खान (Gauhar Khan Twitter) ने बताया है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर भड़काने की कोशिश करे तो उसे क्या जवाब देना है. गौहर खान ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, 'इस्लाम की सुंदरता यह है कि, आप मुस्लम होने के नाते कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हो.'

For anyone who tries to instigate you, or mock you for the verdict today .... be the bigger person. Let peace prevail !! pic.twitter.com/DRySgq4lTW